0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Continuiamo a parlare della Masterclass che il regista e attore Alessandro Gassman ha tenuto al BIF&ST 2017, festival quest’anno dedicato proprio al padre, l’attore Vittorio Gassman. Nell’articolo della scorsa settimana, l’attore ha parlato del rapporto con suo padre. In questo invece, parla della sua carriera tra cinema, teatro e impegno sociale.

La commedia italiana della seconda metà del ‘900

La grande qualità del cinema del passato potrebbe dare degli spunti anche al cinema moderno: film come Riso Amaro restano sempre attuali anche perché raccontano un’Italia che non c’è più ma i cui valori sono sempre gli stessi. In questo video Alessandro Gassman parla di come le tipologie umane non cambino nel tempo: In nome del popolo italiano è l’esempio della commedia italiana sempre attuale:

L’impegno sociale di Alessandro Gassman

Da due d’anni Alessandro Gassman è Ambasciatore UNHCR, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati per il quale ha realizzato un documentario, Torn – Strappati del quale è stata proiettata una clip nel corso dell’incontro. In questo video Alessandro Gassman racconta la sua esperienze in Siria e parla dell’importanza di aiutare i profughi e mettere da parte le polemiche in un momento in cui la situazione in Siria è molto preoccupante:

Il peso del successo

Alessandro Gassman ha dovuto lottare forse fino ad un certo punto con l’essere il figlio di Vittorio e con l’ostacolo della sua bellezza e fisicità. In questo video l’attore parla dell’esperienza del suo calendario e di come Il bagno turco di Ferzan Ozpetek lo abbia definitivamente lanciato come attore

La crisi del cinema italiano

Casi di successo di film originali come Il bagno turco o Lo chiamavano Jeeg Robot sono molto rari. Cosa si può fare per portare il cinema ad osare di più? In questo video Alessandro Gassman parla della crisi del cinema italiano e di come si dovrebbe puntare molto di più sulla diversificazione dei progetti

Il teatro

Alessandro Gassman si dedica molto anche al teatro: ha diretto due teatri pubblici ed ha il pregio di portare in scena, con successo, testi contemporanei. In questo video l’attore parla dei testi che ha portato in scena come quello dal titolo 7 minuti dal quale è stato tratto anche un film:

Il lavoro in televisione

I bastardi di Pizzofalcone, diretta da Carlo Carlei, è andata in onda dal 9 gennaio 2017 su Rai 1. In questa serie Alessandro Gassman interpreta la parte di un poliziotto:

Alessandro Gassman: Per quanto riguarda Pizzofalcone ce l’ho messa veramente tutta. Sicuramente il mio è un ispettore sui generis, quello che ha scritto Maurizio De Giovanni è un personaggio molto delicato, ne abbiamo parlato molto insieme e lui mi ha confermato che sono riuscito ad arrivare abbastanza vicino all’idea che si era immaginata: il corpo ci rende sempre diversi da quello che l’immaginario di uno scrittore ha nella sua mente. Non sono mai contento di me stesso in generale ma in questo caso sono soddisfatto del risultato.

Termina qui la seconda parte della masterclass dedicata ad Alessandro Gassman. Appuntamento alla prossima settimana per la terza ed ultima parte.

BIF&ST 2017 – le foto dei protagonisti

In queste gallerie una carrellata di foto dei protagonisti del festival