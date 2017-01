La Casa Bianca è sotto attacco: “Attacco al potere – Olympus has fallen”

E, immagino anche che vedendo questo film il Presidente Obama e la sua famiglia abbiano fatto tutti i più doverosi scongiuri!

“Attacco al potere” risulta essere un film assolutamente inverosimile, a tratti persino comico a causa di battute o espressioni o tipo di recitazione troppo fuori le righe dei protagonisti..sembra di essere più in un videogioco che in una sala cinematografica.

Tutto il cast (e mi dispiace moltissimo per Morgan Freeman) ne esce distrutto quanto la stessa Casa Bianca..nessuno riesce a salvarsi..se non per una simpatia assolutamente fuori luogo dato il tema trattato.