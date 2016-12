0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Finalmente arriva sul grande schermo il grande classico della lettteratura per bambini, Il GGG – Il Grande Gigante Gentile, scritto da Roald Dahl, per la regia di Steven Spielberg. Questo romanzo fu scritto nel 1982, proprio nello stesso anno in cui al cinema uscì E.T. l’Extra Terrestre, e per molti aspetti ci sono degli elementi che lo accomunano. La diversità dei protagonisti, l’accettazione dei bambini, che in entrambe le storie, diventano amici di questi personaggi fantastici, a dispetto degli adulti, che hanno più difficoltà ad aprire la loro mente a ciò che è lontano dalla normalità.

Roald Dahl, nacque nel Galles nel 1916, è fu uno degli scrittori più famosi per libri d’infanzia, soprattutto i libri “I Gremlins” (1943), “La fabbrica di cioccolato” (1964) e “Matilda” (1988), da cui sono stati tratti gli omonimi film. Spielberg conosceva già la favola del gigante buono, poiché l’aveva letta ai suoi figli, e per lui è sempre stato uno dei racconti preferiti. Quando il produttore Frank Marshall gli ha proposto di farne una versione cinematografica, è rimasto molto entusiasta. Per la stesura della sceneggiatura, la scelta è subito caduta su Melissa Mathison, che aveva in passato scritto storie per ragazzi, come “Black Stallion” (1979) di Carroll Ballard, che ha quella sensibilità particolare nella narrazione, molto vicina a quella dei bambini, ed anche al mondo di Dahl.

Il GGG – Il Grande Gigante Gentile

Il GGG – Il Grande Gigante Gentile parla di una amicizia tra due mondi totalmente diversi, in cui si incontrano il grande gigante gentile (interpretato da Mark Rylance, vincitore di tre Tony Haward), e Sophie (interpretata dall’esordiente Ruby Barnhill), una bambina che vive in un orfanotrofio. Una notte, Sophie affacciandosi dal balcone, vede questo gigante per la strada, e viene rapita da lui perché non raccontasse a nessuno della sua esistenza. Ma ben presto, il loro rapporto si trasformerà in una grande amicizia, e la bambina verrà catapultata in un mondo dove esistono i sogni, e dove la loro unione diventerà la forza per sconfiggere la cattiveria del mondo. Il racconto è molto potente, perché trasmette senza filtri, quanto il mondo possa essere spaventoso li fuori, e quanto è importante il prendersi cura l’uno dell’altro, e che insieme si possono vincere tante battaglie, ed anche come si possano abbattere tante barriere mentali, che la diversità è un dono e non un ostacolo.

Il tutto condito con la magia degli effetti speciali e da momenti di ilarità, che sono tipici sia della filmografia di Spielberg, che dello scrittore Roal Dahl. Da sempre Steven Spielberg ha fatto sognare intere generazioni, con dei film fantastici, iniziando con “Incontri ravvicinati del terzo tipo” (1977) alla saga dei film su Indiana Jones, a “Jurassic Park” (1993), ed “Hook, Capitan Uncino” (1991), con un indimenticabile Robin Williams nei panni di Peter Pan. Anche in questa pellicola riuscirà come sempre ad affascinare sia i bambini che gli adulti, che hanno ancora voglia di sognare e di divertirsi.

Il GGG – Il Grande Gigante Gentile uscirà nelle sale giovedì 30 dicembre 2016 con distribuzione Leone Film Group insieme a Medusa Film.