Proseguiamo la carrellata degli attori che hanno lavorato con Ettore Scola: dopo aver raccontato il set de La cena, a parlare in questo articolo Massimo Wertmuller, Rolando Ravello, Anita Zagaria e Antonella Attili che hanno raccontato la maestria ma anche lo humour di questo autore.

Massimo Wermuller: Il primo incontro ne Il viaggio di Capitan Fracassa

In questo video Massimo Wertmuller racconta alcuni aneddoti su Ettore Scola a partire dal primo incontro nel Teatro 5 di Cinecittà dove hanno girato Il viaggio di Capitan Fracassa ai consigli su come vestirsi. E sottolinea come con Ettore Scola se n’è andata una scuola di pensiero e di comportamento che nel cinema italiano purtroppo non c’è più.

Si dice sempre che quando un grande personaggio scompare può essere rimpiazzato. Non è vero: quando muore un autore come Federico Fellini o come Ettore Scola, va via un pezzo di storia del cinema italiano che non tornerà più. Ed è proprio affascinante che l’ultimo film di Scola sia stato un ritratto di Fellini: ci ha regalato la possibilità di avere due grandi maestri insieme.

Il provino di Rolando Ravello

L’attore Rolando Ravello è nato con Ettore Scola in Romanzo di un giovane povero ed ha di lui una serie di aneddoti (‘Sono talmente tanti che mi sento già vecchio‘). Come lo ha scoperto? In questo video l’attore racconta il suo primo provino con il regista, durato ben due ore, l’attesa del verdetto, il primo incontro con Alberto Sordi e lo scherzo fatto al suo matrimonio in cui Scola era il testimone di nozze.

Anita Zagaria e Antonella Attili in Concorrenza Sleale

In questo video Anita Zagaria e Antonella Attili parlano di Concorrenza Sleale e raccontano un aneddoto sul produttore Franco Committeri (ma come mai Scola in questo film ha preso tutte racchie?) e su Ettore Scola che un giorno durante le riprese ha detto loro: vi faccio restare qui perchè mi potrebbe venire un’idea e poi…voi siete pagate per stare qui tutto il giorno

Termina qui la seconda parte dell’incontro al BIF&ST 2016 dedicato ad Ettore Scola: appuntamento alla prossima settimana per la terza ed ultima parte.

