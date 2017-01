Qualche trucco per assistere alle anteprime gratis (prima parte)

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Non so voi, ma io ultimamente ho sempre meno soldi da investire per guardarmi un bel film su grande schermo. Per cui, spesso, cerco di approfittare delle possibilità che da più parti si mettono a disposizione per ottenere degli inviti.

Del resto il vantaggio non è puramente economico (alla fine si tratterebbe di pochi euro), perché gli inviti sono a proiezioni in anteprima, con tutto ciò che ne consegue…

… ad esempio, che ci si può anche bullare di avere visto il film prima degli altri! Scherzo, ma si tratta comunque di eventi sempre interessanti, con tanta bella gente e magari introdotti dal regista stesso.

Ma a questo punto la domanda è, ovviamente: come si fa ad andarci? Io qualche fonte ho iniziato col tempo a conoscerla. E comunque, ricordiamoci che molte volte queste proiezioni vengono organizzate anche in più di una città italiana: Roma e Milano in primis, come sempre, ma devo dire che spesso anche a Bologna (dove abito io attualmente) non ci si può lamentare.

Detto questo, basta con le ciance, ed ecco il

Metodo n.1: Comprate Repubblica

Non necessariamente per quello che c’è scritto nel giornale, sia chiaro. Su questo, ognuno ha le sue preferenze. Però, sulle pagine locali di Repubblica, c’è a volte un magico riquadro che ci interessa in questo caso: e in genere si tratta pure di film molto belli, o comunque d’autore.

Se lo trovate dunque, il riquadro va ritagliato e portato alla redazione locale del quotidiano di Ezio Mauro: e affrettatevi eh, perché altrimenti magari io arrivo prima e vi rubo l’ultimo invito. Altra comodità, sono inviti per due persone, quindi ci si può andare con la fidanzata, il fidanzato o chi volete.

L’unico problema è che questo magico riquadro non appare proprio tutti i giorni, anzi abbastanza di rado. Però è possibile sapere in anticipo quando verranno pubblicati: se non vi va di leggere tutti i giorni Rep., quindi, nulla vi impedisce di fare una periodica ricerchina su google: con parole chiave del tipo “repubblica”, “anteprima”, “invito”, “film”, e la città che vi interessa. Usate un po’ di fantasia e prima o poi qualcosa dovrebbe venire fuori. Date un’occhiata pure al sito locale, ad esempio (se siete miei concittadini) quello di Repubblica Bologna.

Per oggi mi fermo qui. Intanto provate, se vi interessa, ad adocchiare questa prima possibilità… e i prossimi giorni parleremo delle altre, ok?