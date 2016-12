Tornatore torna nelle sale con la sua “Migliore offerta”.. capolavoro artigianale del Cinema italiano.

6 Flares Twitter 0 Facebook 6 Google+ 0 6 Flares ×

Un battitore d’asta, una giovane donna, una villa, un amore e un mistero: quale sarà la migliore offerta..quella cui è impossibile rinunciare?

La trama

Il maturo battitore d’asta Virgil Oldman (Geoffrey Rush) vive solo e per il suo lavoro. È chiuso nel suo mondo fatto di antiquariato, di opere d’arte, di cene solitarie nei più lussuosi alberghi cibandosi ogni giorno della sua solitudine. È così tanto chiuso in sé stesso da non separarsi mai dai suoi guanti e dal suo candido fazzoletto proprio per evitare ogni contatto con il mondo a lui esterno ed estraneo.

Tutto cambia quando una giovane donna (Sylvia Hoeks) contatta Oldman poiché, dopo la scomparsa dei genitori, vorrebbe mettere all’asta alcuni pezzi d’antiquariato presenti nella villa. Ma i due non riusciranno mai ad incontrarsi: ad ogni appuntamento accade sempre qualcosa per cui la bella Claire non riesce a presentarsi. E ogni volta, Virgil si ritrova a fissarle un nuovo appuntamento.