Venezia74: Le Pagelle di Cinemio.it

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Nel complesso, è bene dire che questa 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si chiude positivamente, con l’importante vittoria del Fantasy grazie a The Shape of Water di Guillermo Del Toro ma ancor prima con una qualità alta dei film proposti nelle varie sezioni del concorso e fuori concorso, con un’iniezione di cinema italiano e di opere prime alta, per quanto non sempre di livelli particolarmente pregiati, ha dato modo di dimostrare quanto si senta il bisogno di un refresh sotto tutti i punti di vista rispetto al passato, svecchiare, innovare, rendere contemporaneo il Festival più importante che del nostro paese. Importante poi vedere anche la dose (buona e di qualità) di cinema di genere, dallo stesso Del Toro fino alla sorpresa Brawl in Cell Block 99. Noi di cinemio.it abbiamo avuto modo di visionare circa 45 pellicole, lungo questi undici giorni di Festival, tra le tantissime proposte delle varie sezioni e abbiamo deciso, prima di chiudere definitivamente questa edizione, di condividerle con voi con il pagellino del nostro Luca Arcidiacono, inviato per noi al Lido di Venezia.

Titolo: Downsizing

Categoria: In concorso

Regia: Alexander Payne

Genere: Commedia/Drammatico/Fantascienza

Voto: 6

Titolo: Nico, 1988

Categoria: Orizzonti

Regia: Susanna Nicchiarelli

Genere: Drammatico

Voto: 5

Titolo: The Devil and Father Amorth

Categoria: Fuori Concorso

Regia: William Friedkin

Genere: Documentario

Voto: 7

Titolo: First Reformed

Categoria: In Concorso

Regia: Paul Schrader

Genere: Thriller/Drammatico

Voto: 7

Titolo: The Shape of Water

Categoria: In Concorso

Regia: Guillermo Del Toro

Genere: Fantasia/Sentimentale/Noir

Voto: 9

Titolo: The Insult

Categoria: In Concorso

Regia: Ziad Doueiri

Genere: Thriller

Voto: 8

Titolo: Casa d’altri

Categoria: Fuori Concorso – Evento Speciale

Regia: Gianni Amelio

Genere: Documentario

Voto: 3

Titolo: Under the tree

Categoria: Orizzonti

Regia: Hafsteinn Gunnar Sigurosson

Genere: Drammatico/Satirico

Voto: 4

Titolo: Strange Colours

Categoria: Biennale College Cinema

Regia: Alena Lodkina

Genere: Drammatico

Voto: 3

Titolo: West of Sunshine

Categoria: Orizzonti

Regia: Jason Raftopoulos

Genere: Drammatico

Voto: 6

Titolo: Our souls at night

Categoria: Fuori Concorso

Regia: Ritesh Batra

Genere: Commedia/Sentimentale

Voto: 7

Titolo: Lean on Pete

Categoria: In Concorso

Regia: Andrew Haigh

Genere: Drammatico

Voto: 6

Titolo: Il contagio

Categoria: Giornate degli autori

Regia: Matteo Botrugno, Daniele Coluccini

Genere: Drammatico

Voto: 3

Titolo: Foxtrot

Categoria: In Concorso

Regia: Samuel Maoz

Genere: Drammatico

Voto: 9

Titolo: Suburbicon

Categoria: In Concorso

Regia: George Clooney

Genere: Commedia nera

Voto: 7

Titolo: Suburra – La Serie 1×01 – 1×02

Categoria: Cinema nel Giardino

Regia: Michele Placido

Genere: Serie Tv

Voto: 8

Titolo: The Leisure Seeker (Ella & John)

Categoria: In Concorso

Regia: Paolo Virzì

Genere: Commedia drammatica

Voto: 7

Titolo: Brawl in Cell Block 99

Categoria: Fuori Concorso

Regia: Steven Craig Zahler

Genere: Drammatico/Azione/Thriller

Voto: 8

Titolo: Dove cadono le ombre

Categoria: Giornate degli autori

Regia: Valentina Pedicini

Genere: Drammatico

Voto: 5

Titolo: Caniba

Categoria: Orizzonti

Regia: Verena Paravel, Lucien Cataing-Taylor

Genere: Documentario

Voto: 1

Titolo: Una famiglia

Categoria: In Concorso

Regia: Sebastiano Riso

Genere: Drammatico

Voto: 3

Titolo: Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Categoria: In Concorso

Regia: Martin McDonagh

Genere: Commedia nera/Drammatico

Voto: 8

Titolo: Tueurs

Categoria: Cinema nel Giardino

Regia: Francois Troukens, Jean-Francois Hensgens

Genere: Poliziesco

Voto: 5

Titolo: Victoria & Abdul

Categoria: Fuori Concorso

Regia: Stephen Frears

Genere: Commedia/Drammatico

Voto: 7

Titolo: Woodshock

Categoria: Cinema nel Giardino

Regia: Kate e Laura Mulleavy

Genere: Thriller/Surreale

Voto: 6

Titolo: mother!

Categoria: In Concorso

Regia: Darren Aronofsky

Genere: Thriller/Drammatico

Voto: 4

Titolo: Jim & Andy – the Great Beyond

Categoria: Fuori Concorso

Regia: Chris Smith

Genere: Documentario

Voto: 6

Titolo: Michael Jackson’s Thriller 3D / Making of

Categoria: Fuori Concorso – Evento Speciale

Regia: John Landis / Jerry Kramer

Genere: Videoclip / Documentario

Voto: /

Titolo: Loving Pablo

Categoria: Fuori Concorso

Regia: Fernando Leon de Aranoa

Genere: Thriller

Voto: 5

Titolo: Ammore e Malavita

Categoria: In Concorso

Regia: Manetti Bros.

Genere: Commedia musicale

Voto: 7

Titolo: Sweet Country

Categoria: In Concorso

Regia: Warwick Thornton

Genere: Western

Voto: 6

Titolo: Gatta Cenerentola

Categoria: Orizzonti

Regia: Rak, Cappiello, Guarnieri, Sansone

Genere: Animazione

Voto: 7

Titolo: Brutti e Cattivi

Categoria: Orizzonti

Regia: Cosimo Gomez

Genere: Commedia

Voto: 5

Titolo: Il colore nascosto delle cose

Categoria: Fuori Concorso

Regia: Silvio Soldini

Genere: Drammatico/Sentimentale

Voto: 7

Titolo: The Testament

Categoria: Orizzonti

Regia: Amichai Greenberg

Genere: Drammatico

Voto: 8

Titolo: Mektub, My Love: Canto Uno

Categoria: In Concorso

Regia: Abdellatif Kechiche

Genere: Drammatico

Voto: 5

Titolo: Hannah

Categoria: In Concorso

Regia: Andrea Pallaoro

Genere: Drammatico

Voto: 7

Titolo: Manhunt

Categoria: Fuori Concorso

Regia: John Woo

Genere: Azione/Thriller

Voto: 7

Titolo: Life Guidance

Categoria: Giornata degli Autori

Regia: Ruth Mader

Genere: Drammatico/Fantascienza

Voto: 4

Titolo: Jusqu’a la garde

Categoria: In Concorso

Regia: Xavier Legrand

Genere: Drammatico/Thriller

Voto: 8

Titolo: Outrage Coda

Categoria: Fuori Concorso

Regia: Takeshi Kitano

Genere: Azione/Thriller

Voto: 4

I nostri ***** 5 stelle di queste edizioni sono: The Shape of Water (in Concorso), Foxtrot (in Concorso), The Insult (In Concorso), Jusqu’a la garde (In Concorso), Brawl in Cell Block 99 (Fuori Concorso), Three Billboards outside Ebbing, Missouri (in Concorso). Ed è bello vedere, dopo le premiazioni di ieri sera, come tutti questi film (tranne Brawl in Cell Block 99) siano stati premiati e riconosciuti dalla giuria rappresentata dall’attrice Annette Bening che conferma il cambio di rotta di un Festival che quest’anno ha fatto proprio centro.