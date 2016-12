0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Essendo dedicato a Marcello Mastroianni, al BIF&ST 2016 è stato possibile vedere Marcello, il documentario di Mimma Nocelli dedicato all’attore. Per l’occasione al Teatro Petruzzelli è stata tenuta una masterclass dalla stessa regista insieme agli attori Eleonora Giorgi e Maurizio Donadoni.

Marcello Mastroianni mattatore a Palm Springs

Prima di iniziare la masterclass, il direttore del festival Felice Laudadio ha voluto dedicare un pensiero a Marcello Mastroianni, che lui conosceva personalmente ed ha parlato di quando lo accompagnò al Festival di Palm Springs come racconta nei video che seguono:

Marcello, documentario di Mimma Nocelli

Com’è stato questo lavoro sull’archivio di Marcello Mastroianni? Nel video che segue la regista Mimma Nocelli parla di Marcello, il documentario dedicato all’attore, e racconta qualche aneddoto divertente:

Avendo l’idea di un Mastroianni raccontato in un’altra maniera è sempre bello vedere come un’autrice cambia versione, punto di vista personale. In Italia non esiste, come negli Stati Uniti, il fair use, la possibilità cioè, soprattutto in caso di documentari che hanno uno scopo commerciale ma soprattutto uno scopo didattico, di poter usufruire di materiale protetto da copyright senza eccessive spese. Negli Stati Uniti infatti le società di produzione mettono a disposizione materiali dei film a prezzi accessibili mentre in Italia questo non accade.

Tantissimi autori e attori del cinema italiano non possono essere raccontati perché i prezzi ai grandi produttori per inserire i loro filmati sono talmente alti che rendono non commerciabili i prodotti. E’ stata quindi molto importante questa operazione della Rai che ha messo a disposizione i suoi materiali per questo interessante documentario dedicato a Marcello Mastroianni.

Mimma Nocelli: Il documentario avrebbe sicuramente avuto un respiro più ampio se ci fosse stata la possibilità di accedere a tanti titoli ma avevamo a disposizione quelli e mi sono dovuta accontentare.

Eleonora Giorgi: i miei ricordi di Marcello Mastroianni

L’attrice Eleonora Giorgi ha recitato con Mastroianni nel film di Liliana Cavani Oltre la porta ma lo aveva conosciuto già tempo prima. In questi video parla di come ha conosciuto l’attore e degli aneddoti avvenuti sul set del film:

