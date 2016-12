0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

The Nice Guys è il nuovo divertente film del regista Shane Black, sceneggiatore di Arma Letale e Last Action hero. Il film ha partecipato fuori concorso all’ultima edizione del Festival di Cannes.

The Nice Guys

Il genere è quello dell’action movie, con una dose d’ironia che distingue sempre i personaggi creati da questo autore. Ad incarnare i panni dei protagonisti sono gli attori Ryan Gosling, nei panni di Holland March, un investigatore privato un po decadente, e Russel Crowe, nei panni di Jackson Healy, un detective ossessionato con gli uomini che approfittano di donne più giovani nel suo quartiere.

L’ambientazione è quella della città di Los Angeles negli anni 70, curata nei minimi dettagli dallo scenografo Richard Bridgland (Alien Vs. Predator) e dai costumi realizzati da Kym Barrett (The Amazing Spider). La sceneggiatura è stata scritta interamente dal regista, che è riuscito a creare una trama abbastanza avvincente, con due personaggi atipici, che sono decisamente degli antieroi, che credono di agire bene, ma usano metodi scorretti. Il ritmo narrativo è molto veloce, con un montaggio molto serrato. Ma quello che traspare è che non c’è una profondità nei personaggi, che sono si decisamente buffi, ma da cui non trai alcun tipo di spessore. E’ sicuramente uno di quei film di cassetta che la gente va a vedere per passare una serata ma che non lascia niente dietro di se. Dello stesso filone è uscito recentemente Vizio di Forma di Paul Thomas Anderson, ma volendo fare un paragone c’è decisamente un divario molto alto tra le due opere, a partire dalla scrittura di Anderson che già nella scelta dei nomi riusciva a dare un significato filosofico alto.

Russell Crowe è un attore che non proviene da alcuna scuola di cinema, crede che per poter interpretare qualsiasi ruolo sia sufficiente la vita stessa e la strada. Mentre Ryan Gosling ha un percorso del tutto diverso avendo iniziato la sua carriera da molto giovane, prima approcciandosi al teatro, e successivamente alla televisione per approdare al grande schermo. Lo abbiamo apprezzato recentemente anche nel film “La grande scommessa” di Adam Mc Kay.

C’è un piccolo cammeo di una delle attrici più amate negli anni 80, Kim Basinger, che indossa i panni di Judith Katner, un ambigua figura a capo del Dipartimento di Giustizia della California. Una piccola parte che lascia decisamente un segno e che ricorda il personaggio che interpretò in L.A. Confidential di Curtis Hanson.

La musica utilizzata nel film è davvero molto divertente, con esibizioni dal vivo di alcuni dei gruppi dell’epoca, come gli Hearth Wind & Fire.

Sicuramente ci sono delle commedie molto più interessanti e meno banali di questa che sono usciti al cinema nell’ultimo periodo, quindi non consiglierei al pubblico di pagare un biglietto. Ma questa è solo una mia opinione.

Il film uscirà nelle sale da mercoledì 1 giugno 2016 distribuito da Lucky red.