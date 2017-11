Nine, il nuovo film ispirato a Otto e Mezzo di Federico Fellini

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Questa settimana volevo dare delle piccole informazioni ai lettori del mio blog.

Ho appena saputo (www.ansa.it) che è stato appena finito di girare Nine, l’ultimo lavoro di Rob Marshall. Questo film è ispirato a Otto e mezzo di Federico Fellini e sul set ritroviamo un cast davvero imperdibile: oltre agli italiani Sofia Loren, Ricky Tognazzi, Giuseppe Cederna, Valerio Mastandrea e Martina Stella ci sono anche Penelope Cruz, Daniel Day Lewis e Nicole Kidman.

In realtà il film è ripreso dal musical che racconta la storia di un regista in crisi e del suo rapporto con le donne che lo circondano.

Ricollegandomi al discorso dell’italianeità introdotta con il precedente articolo vorrei ancora una volta sottolineare l’importanza e il peso mondiale che il nostro cinema, anche a distanza di anni(stiamo parlando del 1963), ha nel panorama complessivo. Incuriosita quindi sono andata a rivedere il cast che faceva parte dell’originale “Otto e mezzo” e ho ritrovato: Claudia Cardinale, Sandra Milo, Marcello Mastroianni, Mario Pisu per citare soltanto quelli più famosi.

Devo dire la verità, non ho visto il film “Otto e mezzo” di Fellini, anche se so che ha vinto ben due Oscar: per i costumi (Pietro Gherardi) e come miglior film straniero ma credo che lo farò presto in quanto la storia di questo regista in crisi esistenziale e creativa alle prese con un film da fare, a distanza di ben 46 anni, è quantomai attuale ed interessante.

Fu definito “Un misto tra una sgangherata seduta psicanalitica e un disordinato esame di coscienza in un’atmosfera da limbo” dallo stesso Federico Fellini oppure la “masturbazione di un genio” da D. Buzzati o ancora “Una costruzione in abisso a tre stadi” da C. Metz e ancora “Una tappa avanzata nella storia della forma romanzesca da A. Arbasino (da www.mymovies.it).